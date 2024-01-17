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Жителей Приморья предупредили об аномальной погоде на этой неделе

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Приморский край на этой неделе ждет аномальная погода. Будет необычно тепло. Среднесуточные температуры будут выше климатических норм.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примгидромет», 17 января температура под влиянием хабаровского циклона поднимется на юге региона до +6 градусов, а во Владивостоке — до +4 градусов. А в северной части края прогнозируются морозы до –7 градусов.

Агентство пишет, что 2023 год установил глобальный температурный рекорд. Он стал самым теплым годом по данным Всемирной метеорологической организации. Среднегодовая температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

А этот год обещает быть еще теплее из-за сочетания Эль-Ниньо и изменений климата.

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