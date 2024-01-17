Найденному на хабаровской трассе тигренку со сломанной лапой дали имя

В Хабаровском крае выбрали кличку для тигренка со сломанной лапой, которого нашли на трассе. В дикой природе он существовать уже не сможет, поэтому отправится в зоосад.

Тигренка успешно прооперировали и назвали Бархатом, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал губернатора Михаила Дегтярева.

Тигренка нашли рано утром 7 ноября в Амурском районе. Местный житель поймал и отвез его к ветеринарам в Комсомольске-на-Амуре. Уже в Хабаровске животное прооперировали.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что не знает, почему тигренок оказался в таком состоянии. Одна из версий — наезд автомобиля или мотоцикла.

Ранее, 4 января, сообщалось о смерти тигрицы, которую нашли на трассе Хабаровск — Владивосток. У нее изначально было немного шансов, но специалисты до последнего боролись за жизнь животного. Тигрица была сильно истощена, однако внешних ранений и переломов костей у нее не было.