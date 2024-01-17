Фура с грузом улетела в кювет на трассе в ЕАО

В Облученском районе ЕАО фура попала в ДТП. Обошлось без пострадавших, но машина получила механические повреждения.

ИА EAOMedia уточняет, что на федеральной автотрассе Чита — Хабаровск водитель, управляя тягачом Scania R440 с полуприцепом Krone, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в придорожный кювет.

Всего же за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали три ДТП, в которых автомобили были сильно повреждены, отмечает агентство.

Ранее, 13 января, сообщалось о крупном ДТП с участием фуры и автобуса «ПАЗ», перевозившего рабочих в Свердловской области. В результате бокового столкновения пострадали 10 человек, один из рабочих погиб.