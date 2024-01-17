В Алтайском крае ограничат движение на трех участках региональных трасс

Движение ограничат на трех участках региональных трасс Алтайского края из-за прохождения военных колонн, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, среду, 17 января, с 16:10 до 18:30 перекроют автодорогу на маршруте «граница Первомайского и Косихинского районов — «Чуйский тракт» — Косиха».

В четверг, 18 января, с 12:00 до 14:20 будет закрыта трасса на участке «граница Первомайского и Косихинского районов — «Чуйский тракт» — Косиха». В этот же день с 16:00 до 18:50 будет закрыт «подъезд к селу Косиха».

Как отмечает altapress.ru, маршрут и время сопровождения могут измениться. В связи с предстоящими ограничениями региональная Госавтоинспекция призывает автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае обновили мост через реку Щебенюшку в Чарышском районе. Прежнюю переправу признали аварийной, из-за чего была ограничена ее грузоподъемность.