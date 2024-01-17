Хабаровчанина осудили за покупку более 55 кг черной икры

В Хабаровском крае осудили жителя Хабаровска, который приобрел и перевез более 55 кг черной икры. Его признали виновным по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконное приобретение и перевозка дериватов особо ценных водных биологических ресурсов).

Ближайшие полтора года он проведет в исправительной колонии общего режима, пишет ИА AmurMedia.

Суд установил, что мужчина незаконно приобрел в Нанайском районе 55,7 кг икры рыб семейства осетровых для того, чтобы потом ее продать. По дороге в Хабаровск его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. В ходе осмотра машины черная икра была изъята.

Ранее сообщалось, что в РФ массово продают китайскую черную икру под видом российской. Доля фальсификата из КНР достигла уже 40%, утверждают представители отрасли. Продукт из КНР в разы дешевле, но может быть опасным из-за антибиотиков и ГМО.