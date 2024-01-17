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СК хочет возбудить дело из-за поста главы узбекского землячества о спецоперации

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного высказывания главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников спецоперации по защите Донбасса. Об этом СКР сообщил 17 января на своем сайте.

Свой пост Баратов разместил в одной из социальных сетей. С просьбой отреагировать на публикацию к Бастрыкину обратились российские военкоры.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СКР по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному инциденту уголовное дело, а также представить доклад о ходе расследования.

«Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — заверили в ведомстве.

В СКР не уточнили, какой именно пост Баратова стал причиной для возбуждения уголовного дела и в какой соцсети он был опубликован.

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1 января СУ СКР по Челябинской области сообщило о возбуждении уголовного дела после появления в соцсетях видео, на котором мигранты оскорбляли местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен, и нанесли одному из участников специальной военной операции удары предметом, используемым в качестве оружия. В тот же день стало известно, что все трое подозреваемых были задержаны. После проведения обысков у них были изъяты орудия совершения преступления.

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