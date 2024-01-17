Захарова прокомментировала слова Макрона о недопустимости победы России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России на Украине. Своим мнением она поделилась 17 января в Telegram-канале.

Французский президент выразил мнение, что победа России поставит под угрозу «установленные правила международного порядка».

«Если Макрон располагает копией упомянутых «правил», просьба поделиться. Что касается победы, то она от позволения Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чем заявила», — отметила Захарова.

Ранее, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от целей специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Он также отметил, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты».

Позднее, 24 декабря, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Россия победит в конфликте на Украине, если Европейский союз не мобилизует все свои возможности. Кроме того, он назвал РФ великой державой, которая якобы угрожает европейской демократии, «самой Европе, а не только Украине».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.