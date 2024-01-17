Прокуратура: в Белгороде задержаны пять причастных к избиению прохожих на камеру

Правоохранители установили шесть лиц, причастных к нападениям на прохожих на улицах Белгорода, пятеро из них уже задержаны. Об этом в среду, 17 января, сообщила прокуратура Белгородской области на своем сайте.

«По уголовным делам проводится весь комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Прокуратура также инициировала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении гражданства Российской Федерации.

Ранее в этот день сообщалось, что четверо из пяти задержанных являются несовершеннолетними.

Накануне, 15 января, в Белгороде сотрудники полиции начали проверку после распространения в сети видеозаписей с группой молодых людей, которые нападали на прохожих и снимали свои действия на видео.

В тот же день в Следственном комитете РФ сообщили, что личность одного из членов группы была оперативно установлена, им оказался 17-летний местный житель.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности»), ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти»), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство).

Оперативное сопровождение уголовных дел осуществляет УФСБ России по Белгородской области.