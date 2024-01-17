Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года

В I квартале 2024 года стоимость доллара будет находиться в диапазоне 87–92,5 рублей, спрогнозировал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Об этом он рассказал «Известиям» 17 января.

По данным сайта Мосбиржи, на 12:52 американская валюта стоила 88,3 рублей. Еще 8 января доллар торговался на уровне 91 рубль.

Эксперт обратил внимание на то, что за прошедшую неделю рубль существенно укрепился к остальным валютам. По его словам, на нацвалюту положительно повлияли продажи валютной выручки экспортерами и начало валютных продаж со стороны Центробанка РФ.

«Мы не исключаем, что в ближайшее время давление на рубль могут оказать потенциальное изменение правил принудительных продаж со стороны экспортеров, а также внешние факторы — цены на нефть и другие экспортируемые Россией энергоресурсы, динамика импорта, ИПЦ (индекс потребительских цен. — Ред.) и эволюция ожиданий рынка относительно предстоящего заседания Банка России в феврале», — отметил Рясков.

Ранее, 10 января, опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале текущего года. Они уточнили, что основную поддержку нацвалюте оказывают монетарные и регуляторные факторы. При этом глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, что в целом уровень ниже 90 рублей за доллар может считаться комфортным для рынка.