Пожар на заводе в Шахтах Ростовской области ликвидирован

Пожар в цехе в Шахтах Ростовской области ликвидирован, сообщило 17 января МЧС РФ в Telegram-канале.

Ликвидация была объявлена в 12:49.

Ранее в этот день в Шахтах загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Изначально огнем было охвачено 200 кв. м. Позднее в МЧС РФ отметили, что огонь локализовали на 360 кв. м.

Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что число пострадавших при пожаре составляет девять человек. Одному оказана медпомощь на месте, три человека получили ожоги, пять —травмы различной степени.