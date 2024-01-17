Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему в Белгороде

Прокуратура Белгородской области проверит законность получения гражданства России одним из задержанных по делу о нападениях на прохожих в Белгороде.

«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны», — сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 17 января.

16 января в УМВД РФ по Белгородской области сообщили, что в столице региона сотрудники полиции проводят проверку по публикации о совершении подростками противоправных действий. В соцсетях распространились видеозаписи, на которых молодые люди на улицах нападают на прохожих.

Сотрудники местного главка СК РФ возбудили уголовное дело. В ходе разыскных мероприятий была установлена личность одного из членов группы, им оказался 17-летний местный житель, являющийся азербайджанцем. Позже в прокуратуре региона рассказали, что нападавшая на прохожих группа состоит из шести человек, из которых четверо несовершеннолетние. Удалось задержать пятерых членов банды, один взрослый находится в розыске.