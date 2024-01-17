Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин

Вопрос амнистии ряда категорий осужденных женщин прорабатывается российскими властями. Об этом 17 января заявил «РИА Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он указал на то, что этот вопрос находится на повестке дня президента России Владимира Путина после обсуждения на заседании Совета по правам человека.

«Тема амнистии у президента на повестке дня, тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания Совета. Действительно, этот пункт не вошел в перечень поручений, потому что сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы», — сказал он.

Ранее, 4 декабря, Путин заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин. Речь идет о лицах, отбывающих наказание за ненасильственные преступления.

В соответствии с российским уголовным законом амнистию объявляет Госдума в отношении индивидуально не определенного круга лиц.