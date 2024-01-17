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В ЕС упрекнули Германию из-за одностороннего выделения Украине €7 млрд в 2024 году
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В ЕС упрекнули Германию из-за одностороннего выделения Украине €7 млрд в 2024 году

The Telegraph: ЕС упрекнул Берлин в одностороннем оказании помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Kalaene
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Евросоюз (ЕС) упрекнул Германию в том, что она в одностороннем порядке пообещала выделить Украине €7 млрд в 2024 году. Об этом 17 января сообщила британская газета The Telegraph.

«Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать в одиночку, она никого не обманула, и, в частности, она пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира», — приводит издание слова комиссара ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

По его словам, подобный шаг властей ФРГ не будет проходить через многосторонние механизмы Евросоюза.

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Накануне пресс-служба немецкого правительства сообщила, что ФРГ в 2024 году окажет Украине военную помощь на общую сумму в более чем €7 млрд. Отмечалось, что во вторник канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого стороны признали необходимость продолжения финансовой, военной и гуманитарной поддержки украинского государства.

Ранее, 9 января, The Telegraph сообщила, что Шольц раздражен малыми объемами помощи Украине от стран Европейского союза. При этом авторы материала отмечают, что Берлин, несмотря на свою раннюю позицию по конфликту на Украине, стал вторым по величине международным союзником Киева.

В тот же день немецкий журнал Focus сообщил, что Берлин вскоре может понести наибольшие потери в конфликте на Украине после самого Киева. Так, ФРГ среди прочего уже лишилась долгосрочных и надежных поставок недорогого газа из России, а также потеряла восточноевропейский рынок.

8 января зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек Германии «майдан» из-за спонсирования Украины. Он подчеркнул, что налоговые субсидии для немцев прекратились, в то время как финансирование Киева только растет, что может привести к повторению украинского сценария в ФРГ. Медведев также выразил предположение, что Шольц не продержится долго на своем посту в таком случае.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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