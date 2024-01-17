Бухгалтер предприятия в Оренбурге перевела мошенникам 4,5 млн рублей

В Оренбурге полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества на 4,5 млн рублей. Крупную сумму злоумышленникам перевела главный бухгалтер предприятия.

По словам женщины, ей пришло сообщение якобы от директора компании о необходимости перевести средства для заключения сделки. Потерпевшая не стала перезванивать руководителю и осуществила финансовую операцию. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Через несколько дней сотрудница уточнила у директора обстоятельства сделки. Так она узнала, что перевода средств руководитель не запрашивал.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Хабаровском крае от действий мошенников пострадал 54-летний мужчина. Он доверился преступникам, которые обещали высокий доход от инвестиций на криптовалютной бирже. Потерпевший лишился 2,6 млн рублей.