Банду сутенерш из КБР заподозрили еще в 19 случаях продажи секс-рабынь

Группу женщин-сутенерш из Кабардино-Балкарской Республики, отправлявших молодых девушек в Бахрейн, подозревают еще в 19 случаях продажи секс-работниц. Об этом 17 января рассказал источник «Известий».

«Удалось выявить еще 24 случая, когда гражданок вынуждали заниматься проституцией. Также было установлено 19 случаев продажи людей», — рассказал он.

По данным «Известий», шесть женщин переправляли молодых россиянок в Бахрейн с 2010 по 2018 год. Для этого использовались насильственные методы, у девушек отнимали документы. Секс-работниц продавали по цене $7–14 тыс. Рабынь заставляли оказывать интим-услуги сирийцам, арабам и военнослужащим 5-го флота ВМС США, базирующегося в Бахрейне.

В августе ГУ СК по Кабардино-Балкарской Республике задержал шесть местных жительниц по обвинению в торговле людьми и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство. По данным следствия, они заманивали в Бахрейн девушек от 13 до 17 лет, отбирали у них паспорта и заставляли заниматься проституцией. Одна из девушек умерла.

Уголовное дело о работорговле и организации проституции возбудили в феврале 2023 года.