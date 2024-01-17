С какого возраста можно голосовать на выборах в России

Право граждан избирать и быть избранными закреплено в Конституции. Но воспользоваться им можно только с определенного возраста. Со скольких лет разрешено участвовать в голосовании и как проходят выборы в России, читайте в материале «Известий».

Когда можно голосовать в России

Согласно действующему законодательству, голосовать на выборах в России разрешается с 18 лет. С этого же возраста можно выдвигать свою кандидатуру в депутаты на муниципальных выборах и участвовать в референдумах.

Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить голосовать с 16 лет. В конце 2022 года соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР. Как пояснили законодатели, в этом возрасте молодые люди уже могут работать, создавать семью и заводить детей. Поэтому наделение 16-летних избирательными правами, по их мнению, вполне обоснованно.

Инициатива была озвучена еще в 2014 году, а ее целью обозначено привлечение молодежи к более активному участию в общественно-политической жизни. Однако противники инициативы считают этот возраст слишком юным для принятия ответственных для страны решений. Дискуссии на эту тему ведутся до сих пор.

Кто может голосовать на выборах в России

Участвовать в выборах могут все дееспособные россияне независимо от пола, расы, национальности, религии и убеждений. За исключением тех, кто на день голосования отбывает наказание в местах лишения свободы.

В списки избирателей включают граждан, место жительства которых расположено в пределах избирательного округа. Однако нахождение в другом месте не лишает права отдать свой голос за одного или нескольких кандидатов.

Для участия в голосовании необходимо не позднее чем за три дня до выборов подать заявление через портал «Госуслуги», выбрав номер и адрес ближайшего избирательного участка.

Как проходят выборы в России

Для проведения выборов избирательные участки создаются в каждом округе. Но проголосовать можно как очно, так и дистанционно. Так, например, были организованы выборы мэра Москвы в 2023 году. Проголосовать онлайн можно будет и на выборах главы государства в марте 2024 года.

Подсчетом голосов занимаются члены участковой избирательной комиссии на основе бюллетеней, поданных избирателями. Как и голосование, эта процедура проходит в присутствии наблюдателей, которые следят за тем, чтобы не было нарушений.

Подготовкой и проведением выборов занимается Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Она же осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан и объявляет результаты выборов.

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