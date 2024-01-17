Правила международного порядка, которые написаны западным сообществом, априори не могут быть реализованы, так как направлены на уничтожения неугодных народов. Таким образом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал «Известиям» 17 января призыв президента Франции Эммануэля Макрона не дать победить РФ в украинском конфликте, так как это создаст риски крушения правил международного порядка.

«Правил международного порядка, о которых говорит Макрон, в принципе не существует, потому что в подобных постулатах априори не может быть уничтожения народов по вероисповеданию, а президент Франции и западное сообщество в целом именно к этому и призывают. Свод правил, который написан англосаксами, как раз направлен на уничтожение православия, славянского народа. Подобные «правила» вообще не должны упоминаться, потому что это кощунственно и бесчеловечно», — сказал Водолацкий.

По его словам, Макрон подобными заявлениями еще больше дискредитирует себя как политик, притом что его карьере и так нельзя позавидовать.

Накануне Макрон в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце также пообещал продолжать поддержку Киева так долго, как это потребуется, включая обучение украинских солдат. В частности, он заявил о поставке Украине 40 ракет SCALP, нескольких сотен бомб и самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Кроме того, Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, которые были даны после саммита НАТО в Вильнюсе.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.