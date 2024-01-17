В Госдуме назвали бесчеловечными западные правила международного порядка
Правила международного порядка, которые написаны западным сообществом, априори не могут быть реализованы, так как направлены на уничтожения неугодных народов. Таким образом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал «Известиям» 17 января призыв президента Франции Эммануэля Макрона не дать победить РФ в украинском конфликте, так как это создаст риски крушения правил международного порядка.
«Правил международного порядка, о которых говорит Макрон, в принципе не существует, потому что в подобных постулатах априори не может быть уничтожения народов по вероисповеданию, а президент Франции и западное сообщество в целом именно к этому и призывают. Свод правил, который написан англосаксами, как раз направлен на уничтожение православия, славянского народа. Подобные «правила» вообще не должны упоминаться, потому что это кощунственно и бесчеловечно», — сказал Водолацкий.
По его словам, Макрон подобными заявлениями еще больше дискредитирует себя как политик, притом что его карьере и так нельзя позавидовать.
Накануне Макрон в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце также пообещал продолжать поддержку Киева так долго, как это потребуется, включая обучение украинских солдат. В частности, он заявил о поставке Украине 40 ракет SCALP, нескольких сотен бомб и самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.
Кроме того, Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, которые были даны после саммита НАТО в Вильнюсе.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.