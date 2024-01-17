Первый российский киберспортивный судья с мировой категорией получил премию GoodGame.ru Awards 2023

Председатель Томского областного отделения ФКС России Дмитрий HAVOC Шульгин стал победителем в номинации «Открытие года» на премии GoodGame.ru Awards 2023 по киберспорту. На онлайн-голосовании он набрал 34% голосов аудитории и стал лидером номинации, обойдя по значимости даже такое событие, как релиз Atomic Heart.

Своего титула «Открытие года» Дмитрий удостоился за то, что в ноябре 2023 года получил международную судейскую квалификацию по киберспорту. Он стал первым судьей из России, которому удалось достичь такого звания.

Путь к международной лицензии был непростым. Сначала Дмитрий прошел модули Foundational Module и Advanced Module. Это было необходимым условием для обучения в международной академии IESF World Esports Referee Academy.

Затем он отправился в корейский город Бусан, где и проходил тренинг на международную киберспортивную судейскую квалификацию. По итогам обучения Дмитрий Шульгин стал судьей второй международной категории (Tier 2). Дмитрий также является судьей первой категории в ФКС России.