Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года
Интернет и технологии
Названы необычные сферы для сотрудников со знанием программирования
Политика
В Госдуме назвали бесчеловечными западные правила международного порядка
Общество
Пожар на заводе в Шахтах Ростовской области ликвидирован
Политика
Песков назвал темы беседы Путина с главой МИД КНДР
Общество
Суд в Москве оштрафовал Amazon на 200 млн рублей
Политика
Песков отметил важность поддержки Путина со стороны граждан
Политика
Захарова назвала договор Лондона и Киева обещаниями без юридической силы
Общество
Росавиация попросила авиакомпании провести внеплановые проверки на вертолетах Ми-8
Мир
Французский историк назвал факторы сближения России и Германии
Авто
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию эмблемы нового бренда
Мир
В ЕС упрекнули Германию из-за одностороннего выделения Украине €7 млрд в 2024 году
Общество
Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин
Происшествия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти

ЦБ: телефонные мошенники стали чаще имитировать голоса родственников жертвы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники стали чаще звонить гражданам от имени родных и знакомых, подделывая их голоса с помощью специальных программ. Об этом в среду, 17 января, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) РФ.

«Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ», — отметили в регуляторе.

В ЦБ обратили внимание, что злоумышленники активно используют комбинированные схемы мошенничества, в особенности телефонного. Они все чаще создают адресные схемы, которые составлены по цифровому портрету человека. В пресс-службе объяснили, что мошенники могут сделать его, например, на основании той информации, которую человек сам размещает в Сети о знакомых людях и работе.

«Мы рекомендуем людям осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации. <…> Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», — указал ЦБ.

В Центробанке порекомендовали при возникновении каких-либо сомнений связаться с человеком, от имени которого звонят, и уточнить информацию.

Защита охлаждением: штрафы банкам за обман клиентов могут поднять до 0,1% капитала
Для крупнейших финансовых организаций эта сумма составляет миллиарды рублей

8 января заслуженный юрист России Иван Соловьев перечислил способы защиты пожилых людей от мошенников. Он посоветовал договориться с пожилыми родственниками о том, что решения о любых финансовых операциях должны приниматься сообща. Юрист также порекомендовал предупредить пожилых родных, что не надо отвечать на звонки с незнакомых номеров.

15 декабря прокуратура Республики Саха (Якутия) сообщила о том, как злоумышленники обманом выманили у жительницы Якутии 11,7 млн рублей, взломав Telegram-аккаунт ее начальника и потребовав оформить кредиты ради помощи следствию. Мошенники постоянно поощряли потерпевшую фразами о том, что она помогает следствию и всё делает правильно.

В ноябре опрошенные «Известиями» эксперты рассказали о действиях в случае оформленного мошенниками кредита. Они отметили, что прежде всего нужно написать заявление в полицию и сообщить об этом в банк.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024