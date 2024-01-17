ЦБ: телефонные мошенники стали чаще имитировать голоса родственников жертвы

Мошенники стали чаще звонить гражданам от имени родных и знакомых, подделывая их голоса с помощью специальных программ. Об этом в среду, 17 января, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) РФ.

«Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ», — отметили в регуляторе.

В ЦБ обратили внимание, что злоумышленники активно используют комбинированные схемы мошенничества, в особенности телефонного. Они все чаще создают адресные схемы, которые составлены по цифровому портрету человека. В пресс-службе объяснили, что мошенники могут сделать его, например, на основании той информации, которую человек сам размещает в Сети о знакомых людях и работе.

«Мы рекомендуем людям осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации. <…> Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», — указал ЦБ.

В Центробанке порекомендовали при возникновении каких-либо сомнений связаться с человеком, от имени которого звонят, и уточнить информацию.

8 января заслуженный юрист России Иван Соловьев перечислил способы защиты пожилых людей от мошенников. Он посоветовал договориться с пожилыми родственниками о том, что решения о любых финансовых операциях должны приниматься сообща. Юрист также порекомендовал предупредить пожилых родных, что не надо отвечать на звонки с незнакомых номеров.

15 декабря прокуратура Республики Саха (Якутия) сообщила о том, как злоумышленники обманом выманили у жительницы Якутии 11,7 млн рублей, взломав Telegram-аккаунт ее начальника и потребовав оформить кредиты ради помощи следствию. Мошенники постоянно поощряли потерпевшую фразами о том, что она помогает следствию и всё делает правильно.

В ноябре опрошенные «Известиями» эксперты рассказали о действиях в случае оформленного мошенниками кредита. Они отметили, что прежде всего нужно написать заявление в полицию и сообщить об этом в банк.