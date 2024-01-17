Поражение Киева и Вашингтона в конфликте с Москвой откроет путь к нормализации отношений между Россией и Германией, заявил 15 января в интервью Journal du Dimanche французский историк, социолог Эмманюэль Тодд.

По его мнению, с 2004 года США придерживаются навязчивой стратегической идеи по «отделению» Берлина от Москвы, несмотря на то что специфика экономик Германии и России делает эти страны взаимодополняющими. Примером такого взаимного дополнения историк назвал «Северные потоки».

«Рано или поздно они будут сотрудничать. Поражение США и Украины откроет путь к их сближению. Соединенные Штаты не могут бесконечно сдерживать силу, так сказать — гравитационную, которая взаимно притягивает Германию и Россию», — добавил Тодд.

В рамках интервью он также высказал мнение, что поражение НАТО станет победой для Европы, потому что при таком сценарии она «обретет шанс на существование».

Накануне журнал Der Spiegel сообщил, что учрежденная в начале января партия «Союз Сары Вагенкнехт» в случае победы на выборах в Европарламент намерена вернуться к импорту российского газа, остановить поставки оружия Киеву и выступить против членства Украины в Евросоюзе (ЕС).

21 октября 2023 года депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо. По словам депутата «АдГ», сейчас ФРГ переплачивает в «три-четыре раза» больше за поставки топлива.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.