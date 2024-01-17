Как переоформить кредит на другого человека — что нужно знать

Иногда жизненные обстоятельства складываются таким образом, что человек, который взял кредит, больше не может его выплачивать. У подобных ситуаций есть несколько вариантов решения, и один из них — переоформление кредита на другого человека. О том, как проходит эта процедура, читайте в материале «Известий».

Можно ли переоформить кредит на другого человека в 2024 году

Право человека на передачу долга другому лицу закреплено в ст. 391 Гражданского кодекса России. Для проведения процедуры требуется одновременное соблюдение двух условий: согласие нового заемщика и разрешение банка на переоформление кредита. Если заемщики договорились только между собой, такая сделка будет признана недействительной.

Несмотря на то, что юридических препятствий для переоформления кредита на другого человека нет, на практике банки редко проводят эту процедуру. Некоторые кредитные организации принципиально отказываются от нее. Дело в том, что для банка это невыгодно — он тратит ресурсы на проверку нового заемщика, составление дополнительных договоров, однако не получает ничего взамен.

Поэтому для передачи кредита другому человеку требуется веская причина. Например, потеря источников дохода, серьезная болезнь, получение инвалидности, развод и т.д. Даже в этих случаях банки стараются предложить альтернативные варианты решения финансовых проблем: реструктуризацию, кредитные каникулы и т.д.

Как переоформить кредит на другого человека в 2024 году

Чтобы переоформить заем на другого человека, необходимо в первую очередь узнать, нет ли в кредитном договоре пункта, который запрещает переуступать обязательства. Затем следует обратиться в банк и узнать, можно ли передать долг третьему лицу.

Если банк готов рассмотреть переоформление, нужно составить соответствующую заявку и собрать пакет документов. В него входят паспорта участников процедуры, документы, подтверждающие финансовые трудности изначального заемщика (справки из больницы, свидетельство о разводе, финансовые отчеты и т.д.). Также потребуются справка о доходах нового заемщика, его СНИЛС, копия трудовой книжки, свидетельство о собственности и другие бумаги. Полный список лучше уточнять в банке.

После этого кредитная организация начнет проверку нового клиента, чтобы убедиться в его платежеспособности. В этот период сотрудники банка могут звонить ему и его работодателю, задавать уточняющие вопросы.

Если проблем не возникнет, будет одобрено переоформление кредита. Со всеми участниками сделки заключат новые соглашения, и прежний заемщик будет освобожден от обязательств. При этом условия кредитования не изменятся.

Причины отказа в переводе кредита на другого человека в 2024 году

Закон не обязывает банки идти навстречу клиентам в вопросе переоформления кредита на другого человека, поэтому финансовая организация может отказать без объяснения причин. Тем не менее существуют факторы, которые снижают вероятность одобрения этой процедуры. К ним относятся:

политика банка или условия договора, которые не предусматривают передачу кредита третьему лицу;

плохая кредитная история нового заемщика или ее отсутствие;

высокая долговая нагрузка нового заемщика;

у нового заемщика есть судимости или в отношении него начато исполнительное производство;

на нового заемщика часто переводят чужие кредиты, что позволяет заподозрить его в мошенничестве;

отсутствие у нового заемщика стабильного дохода и постоянной работы;

отсутствие у нового заемщика гражданства России, постоянного места жительства.

Альтернативный способ переоформления кредита на другого человека в 2024 году

Нередко вместо переоформления займа на другого человека банки предлагают заключить другой кредитный договор. То есть новый заемщик берет нецелевой кредит и за счет полученных средств погашает старый долг. Таким образом, изначальный заемщик освобождается от обязательств, а новый их приобретает.

При этом заем не обязательно брать в том же банке, можно выбрать кредитную организацию, которая предлагает более выгодные условия.

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