Свыше 1,5 тыс. водителей оштрафовали за нарушение правил парковки в Ижевске

В Ижевске в 2023 году больше 1,54 тыс. водителей оштрафовали за нарушение правил парковки и стоянки. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на информацию городского отдела ГИБДД.

Инспекторы проводят мероприятия по пресечению нарушений в ежедневном режиме. Они выявляют ситуации, связанные с парковкой в неположенном месте. Сотрудники ГИБДД отмечают, что оставленная не по правилам машина препятствует работе экстренных служб, мешает расчистке снега и проезду других участников дорожного движения.

С начала 2024 года к ответственности привлечены уже 25 нарушителей.

В Госавтоинспекции напоминают, что за несоблюдение правил дорожного движения и невыполнение требований дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» предусмотрена административная ответственность с возможной эвакуацией автомобиля.