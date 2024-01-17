Движение на трассах Оренбуржья ограничили из-за метели

Ограничение движения транспорта ввели на трассах в Оренбургской области в связи с метелью. В расчистке дорог ночью задействовали 473 единицы техники.

По данным синоптиков, третьи сутки в регионе наблюдаются сильный снегопад с ветром и гололедица. Первые ограничения ввели 15 января на участках трассы М-5 «Урал». На текущий момент прекращено движения всех видов транспорта по трассе от Бузулука до Холодных Ключей. Об этом пишет «Урал56.Ру».

Также из-за плохой видимости закрыты участки трассы Р-240 Уфа — Оренбург от Новоникитино до Имангулово, дороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск в Бугурусланском, Бузулукском, Курманаевском, Первомайском и Северном районах. Закрыт подъезд к селу Матвеевка от автомобильной дороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.

Всего дорожники подготовили 996 единиц техники, пишет РИА «Оренбуржье». В уборке дорог задействованы комбинированные машины, автогрейдеры, тракторы, экскаваторы, роторные очистители, бульдозеры.