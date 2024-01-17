Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце 16 января призвал исключить победу России на Украине.

«Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей невозможно», — приводит его высказывание газета Le Figaro.

Макрон также анонсировал свой визит в Киев в феврале, в течение которого планирует обсудить с украинской стороной поставки вооружения и соглашение о гарантиях безопасности.

Во время пресс-конференции глава государства заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину так долго, как это потребуется, включая обучение украинских солдат. Он заявил о поставке Украине 40 ракет SCALP, нескольких сотен бомб и самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Ранее в этот день Макрон заявил, что Киев и Париж планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, которые были даны после саммита НАТО в Вильнюсе.

13 января сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне провели встречу в Киеве. Они обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах киевского режима. Мы также договорились содействовать и расширять дальнейшее украинско-французское оборонное сотрудничество.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.