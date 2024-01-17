Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на офтальмологический препарат «Лаксолан». Это первый отечественный дженерик в рамках МНН «Ранибизумаб», сообщили «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа 17 января.

«Согласованные ведомством предельные отпускные цены на «Лаксолан» снижены на 17%. Так, цена за упаковку с олним флаконом препарата в дозировке 10 мг/мл составила 32 091 рубль. Сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства «Луцентис». Его цена за аналогичный флакон зарегистрирована на уровне 38 548 рублей», — пояснили в ФАС.

Там отметили, что согласованная цена на первый отечественный дженерик повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, подчеркнули в Федеральной антимонопольной службе.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что ФАС согласовала цены на препарат для лечения деменции «Ривастигмин канон» — первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования «Ривастигмин». Предельная отпускная стоимость снизилась в среднем на 16%, цена за упаковку из 28 таблеток в дозировке 1,5 мг составила 477 рублей.