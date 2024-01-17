Названы необычные сферы для сотрудников со знанием программирования

Сооснователь онлайн-школы программирования «Хекслет» Кирилл Мокевнин 17 января рассказал «Известиям», в каких не IT-сферах полезно знать программирование для оптимизации задачи.

По словам эксперта, рынок труда трансформируется. Одной из ключевых потребностей у многих работодателей является способность сотрудника учиться новому и улучшать процессы компании. В каждой организации ждут специалистов, которые могут, помимо выполнения непосредственных обязанностей, принимать участие в оптимизации и создании решений, позитивно влияющих на деятельность компании.

«Безусловно, поскольку большинство процессов разных компаний сегодня находится в цифровом пространстве, на первый план выходят разработчики, которые создают новое программное обеспечение под нужды компаний. Тем не менее далеко не каждой компании нужен профильный разработчик, который будет вместе с сотрудниками оптимизировать процессы, и не каждый разработчик настолько погружен в процессы, чтобы предлагать решения для их оптимизации. Сегодня мы видим тенденцию, когда специалисты не хотят менять профессию и переходить в IT, они хотят привнести технологии на свое текущее место работы и оптимизировать задачи, которые им приходится выполнять. В ближайшем будущем таких отраслей будет всё больше, но сегодня специалистов с базовым программированием очень ждут в медицине, сельском хозяйстве, биологии, логистике и других сферах», — сказал он.

Мокевнин отметил, что специалист, базово знающий язык программирования, сможет написать простейшие программы, которые будут автоматически заполнять документы, собирать информацию, проводить первичную коммуникацию с клиентом, массово рассылать письма, анализ данных или создание отчетов.

«Не стоит ждать от специалиста с базовым программированием, что написанные им продукты заменят сотрудников или сэкономят большие деньги компании, однако они смогут избавить сотрудников от рутинных и простейших задач. В ближайшем будущем в каждой компании будут работать специалисты, которые смогут с помощью программного обеспечения освободить часть своего рабочего времени, чтобы направить его на более важные задачи, требующие человеческого интеллекта», — сказал эксперт.

Собеседник издания добавил, что в России технологическая база созданных простыми пользователями продуктов настолько широка, что потребности в написании программы может и не появиться, поскольку можно взять готовое решение и доработать его под себя. Такие программы не заменят живых людей, однако смогут предложить им почти на 100% верное решение примитивной задачи.

«Например, в журналистике довольно широко распространены парсеры (сборщики данных из открытых источников по ключевым словам), которые позволяют не проводить постоянный мониторинг новостной повестки лично — система сама будет присылать новости по необходимым тегам (ключевым словам). Специалисты по документообороту используют автозаполнение однотипных документов, чтобы данные из единого реестра автоматически появились в нужном количестве копий одного носителя. Таких примеров много, и их количество будет расти», — заключил Мокевнин.

Накануне генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский в беседе с «Известиями» назвал ключевые навыки и компетенции IT-специалистов в 2024 году. Так, по его словам, запрос к навыкам IT-специалистов с течением времени неизменен: технологический кругозор, высокая квалификация, мотивированность и способность адекватного взаимодействия с коллегами и заказчиками. Для работодателя не всегда важно, чтобы у IT-специалиста было профильное высшее образование, предпочтение могут отдать и талантливому самоучке, если у него есть системные знания и профессиональный опыт, добавил Иодковский.