Глава военного комитета НАТО, голландский адмирал Роб Бауэр призвал государственные и частные структуры на Западе изменить свое мышление с ориентации на эффективность на результативность. Об этом 17 января сообщило Reuters.

По его словам, это необходимо, чтобы соответствовать эпохе, в которой в любой момент может произойти всё, что угодно.

«Нам нужна боевая трансформация НАТО», — отметил он, выступая на совещании руководителей национальной обороны в Брюсселе.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить свое влияние. Также он обратил внимание на то, что они предпринимают попытки выйти за рамки своей деятельности.

Позднее, в декабре, российский лидер отметил резкий рост активности альянса в целом, указав на переброску к границам РФ значительных сил США. Кроме того, численность войск НАТО увеличилась в Восточной и Центральной Европе, добавил президент. В этой связи он напомнил про обещание в 1991 году лидеров НАТО не расширять блок в восточном направлении, которое они в итоге не сдержали.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФнеоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.