Три человека погибли при пожаре в частном доме в Омской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Омской области, в результате которого погибли три человека. Источником возгорания могла стать печь.
Пожар произошел в ночь на 17 января в поселке Крутинка. На улице 1 мая огонь охватил частный дом. Во время тушения были обнаружены тела 68-летнего мужчины, его 69-летней супруги и 73-летнего брата женщины. Об этом пишет ИА «Омскрегион».
Специалисты пришли к выводу о том, что причиной пожара могла стать неисправность цельнометаллической печи. Конструкцию незадолго до происшествия установил один из потерпевших вместо старой печи.
Точные причины гибели людей будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы. Также назначена пожарно-техническая экспертиза.
В ночь на 16 января пожар произошел в Ордынском районе Новосибирской области. К моменту прибытия пожарных огонь охватил частный деревянный дом. После тушения обнаружены тела 43-летней женщины, ее семилетней дочери и четырехлетнего сына. По факту пожара возбуждено уголовное дело.