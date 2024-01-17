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Движение по трассе Р-241 на подъезде к Самаре приостановлено из-за непогоды
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Движение по трассе Р-241 на подъезде к Самаре приостановлено из-за непогоды

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Фото: ГУ МВД по Ульяновску
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Движение по трассе Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск на подъезде к Самаре с 200-го по 219-й км приостановлено из-за непогоды. Об этом 17 января сообщили пресс-службы управления МВД по Ульяновску.

«На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самаре Ульяновской области с 200-го км по 219-й км, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильным снегопадом, боковым ветром, низовой метелью, ограниченной видимостью) введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств», — говорится в сообщении.

На данном участке было задействовано семь экипажей ДПС. Сотрудники полиции оказывают помощь всем водителям, попавшим в аварийную ситуацию.

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Ранее в этот день из-за непогоды приостановили движение на участке 684–836 км трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали. Водителей также призывали отложить дальние поездки в ближайшие сутки.

9 января было восстановлено движение на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области после массового ДТП с участием 66 автомобилей. Как отмечалось, авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге.

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