Резкое потепление до +10 градусов спрогнозировали на Ставрополье
Синоптики прогнозируют значительное повышение температуры в ближайшие двое суток в Ставропольском крае. Воздух прогреется до +10 градусов.
Согласно прогнозам, в ночь на 18 января осадки не ожидаются, температура воздуха составит –4…–9 градусов. В дневные часы потеплеет до +6 градусов. Об этом сообщает NewsTracker.
В ночь на 19 января температура составит –1…–6 градусов. Днем столбики термометров повысятся до +10 градусов. На западе Ставрополья вероятен небольшой дождь.
Ранее в этот день из-за неблагоприятных погодных условий были задержаны рейсы в аэропорту Казани. В ночь на 17 января в городе наблюдался ветер до 20 м/с с метелью. Из-за снижения видимости не удалось осуществить посадку некоторых самолетов.