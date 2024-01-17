Прокуратура: в Белгороде задержаны пять причастных к избиению прохожих на камеру
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих в Белгороде, снимали свои действия на видео, а затем выкладывали ролики в Сеть. Об этом в среду, 17 января, сообщила прокуратура Белгородской области на своем сайте.
«Установлены шесть лиц, причастных к совершению преступлений, пять лиц задержано», — уточнили в ведомстве.
Обстоятельств произошедшего устанавливаются.
По факту инцидента также инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем гражданства РФ, сообщили в ведомстве.
Ранее в этот день стало известно, что четверо из пяти задержанных являются несовершеннолетними.
Возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности»), ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти»), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство).
Оперативное сопровождение уголовных дел осуществляет региональное управление ФСБ России.
16 января сообщалось, что в Белгороде сотрудники полиции проводят проверку по публикации о совершении подростками противоправных действий. Позднее в тот день стало известно, что одним из членов группы оказался 17-летний местный житель.