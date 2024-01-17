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Прокуратура: в Белгороде задержаны пять причастных к избиению прохожих на камеру

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Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих в Белгороде, снимали свои действия на видео, а затем выкладывали ролики в Сеть. Об этом в среду, 17 января, сообщила прокуратура Белгородской области на своем сайте.

«Установлены шесть лиц, причастных к совершению преступлений, пять лиц задержано», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельств произошедшего устанавливаются.

По факту инцидента также инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем гражданства РФ, сообщили в ведомстве.

Ранее в этот день стало известно, что четверо из пяти задержанных являются несовершеннолетними.

Возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности»), ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти»), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство).

Оперативное сопровождение уголовных дел осуществляет региональное управление ФСБ России.

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16 января сообщалось, что в Белгороде сотрудники полиции проводят проверку по публикации о совершении подростками противоправных действий. Позднее в тот день стало известно, что одним из членов группы оказался 17-летний местный житель.

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