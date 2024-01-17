Сбой произошел в работе WhatsApp по всей России

Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) по всей России пожаловались на технические неполадки в работе приложения. Соответствующие данные размещены на сайте мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.рф» 17 января.

«На основе обращений и отчетов посетителей сегодня, 17 января 2024 года, наблюдаются проблемы и сбой в работе у WhatsApp», — говорится на сайте.

На 10:35 мск зарегистрировано около 4,8 тыс. обращений пользователей.

Ресурс ведет мониторинг сбоев в работе популярных сайтов. По приведенным данным, больше половины обращений пользователей зарегистрированы в Республике Башкортостан — 51%, на втором и третьем местах — Татарстан и Москва: 15% и 14% соответственно. Также нарушения в работе отметили жители Самарской, Нижегородской и Оренбургской областей, Республики Удмуртии и Санкт-Петербурга.

До этого, 7 декабря, WhatsApp запустил функцию, которая позволяет пользователям отправлять голосовые сообщения, исчезающие сразу после прослушивания. Уточняется, что на таких сообщениях будет отметка «одноразовое».

Ранее, 4 декабря, IT-эксперт Петр Куценко сообщил, что мошенники начали использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы генерировать голосовые сообщения и отправлять их своим потенциальным жертвам в WhatsApp от имени их знакомых. Он отметил, что злоумышленники создают правдоподобное голосовое сообщение от имени любого пользователя, для этого достаточно небольшой записи голоса человека.