США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что Крым является частью ядерной державы, заявил 17 января заместитель председателя комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

С таким заявлением он выступил, комментируя слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе, отставного офицера Бена Годжеса, который уверен в том, что кто контролирует Крым, тот и выиграет в конфликте. По его мнению, чтобы вернуть полуостров, его надо сделать «непригодным для русских войск и России в целом». Он посоветовал использовать дальнобойное оружие для изолирования республики, в том числе для уничтожения Крымского моста.

«В США в своем плане как всегда упускают то, что Крым — это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине всё прописано», — отметил Шонус в разговоре с «РИА Новости».

Он указал на то, что такие разговоры на счет Крыма являются попыткой прикрыть проваленное украинское контрнаступление, а также способом отвлечь и замылить глаза украинскому народу и оправдать расходы на вооружение и военную помощь.

Ранее, 1 января, президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Economist заявил о том, что главной целью армии страны в 2024 году станет изоляция Крыма. При этом он не стал называть сроки достижения поставленных задач.

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Зеленского, в котором тот назвал крымчан и жителей новых российских регионов «все наши».

После этого, 2 января, военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что у Украины нет возможностей для того, чтобы изолировать Крым. Также он предположил, что управление Украиной Зеленским вряд ли продолжится после 2024 года.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.