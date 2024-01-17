Реклама
Прямой эфир
Политика
Памфилова указала на важность грамотной организации кампании по выборам президента
Мир
В НАТО заявили о необходимости боевой трансформации альянса
Общество
Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов
Мир
В Германии рассказали о нападках на украинцев из-за их происхождения
Спорт
Мирра Андреева разгромила Жабер и вышла в третий круг Australian Open
Политика
Более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина
Мир
Население Китая сократилось в 2023 году на 2,08 млн человек
Общество
Сотрудники ФСБ задержали собиравшего для Киева сведения жителя ЛНР
Общество
Движение по трассе Р-241 на подъезде к Самаре приостановлено из-за непогоды
Политика
В Крыму напомнили США о наличии у России ядерного оружия
Армия
В России испытали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей
Общество
На участке трассы М-12 «Восток» закрыли движение из-за непогоды
Мир
В Бишкеке разбился военный вертолет Ми-8
Общество
Москвичей предупредили о рекордных снегопадах в Крещенский сочельник
Общество
В аэропорту Казани задержаны и отменены авиарейсы из-за сильного ветра и метели

В Крыму напомнили США о наличии у России ядерного оружия

Депутат Шонус напомнил США, что Крым является частью ядерной державы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что Крым является частью ядерной державы, заявил 17 января заместитель председателя комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

С таким заявлением он выступил, комментируя слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе, отставного офицера Бена Годжеса, который уверен в том, что кто контролирует Крым, тот и выиграет в конфликте. По его мнению, чтобы вернуть полуостров, его надо сделать «непригодным для русских войск и России в целом». Он посоветовал использовать дальнобойное оружие для изолирования республики, в том числе для уничтожения Крымского моста.

«В США в своем плане как всегда упускают то, что Крым — это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине всё прописано», — отметил Шонус в разговоре с «РИА Новости».

Он указал на то, что такие разговоры на счет Крыма являются попыткой прикрыть проваленное украинское контрнаступление, а также способом отвлечь и замылить глаза украинскому народу и оправдать расходы на вооружение и военную помощь.

«Ядерная триада сдерживания»: что известно о ракетах «Ярс» и «Синева»
ВС РФ провели тренировочный пуск по полигону Кура

Ранее, 1 января, президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Economist заявил о том, что главной целью армии страны в 2024 году станет изоляция Крыма. При этом он не стал называть сроки достижения поставленных задач.

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Зеленского, в котором тот назвал крымчан и жителей новых российских регионов «все наши».

После этого, 2 января, военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что у Украины нет возможностей для того, чтобы изолировать Крым. Также он предположил, что управление Украиной Зеленским вряд ли продолжится после 2024 года.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024