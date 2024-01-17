Лиса напала на двух человек в Челябинской области
В Озерске (Челябинская область) два человека пострадали в результате нападения лисы. Специалисты отмечают агрессивное поведение животного.
Первый контакт произошел в районе бассейна «Дельфин», второй — на проспекте Карла Маркса. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на межрегиональное управление № 71 ФМБА России. Все укусы не были спровоцированы пострадавшими. Лиса выходит к людям и проявляет агрессию.
Врачи отмечают, что лисы являются переносчиками бешенства. Челябинская область является природным очагом данного заболевания, регион входит в зону высокой опасности заражения людей. За 10 лет вирус стал причиной гибели восьми человек.
В Хабаровске 16 января стая бездомных собак напала на мужчину в Индустриальном районе. Потерпевший скончался от множественных ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности, проводятся мероприятия по отлову собак.