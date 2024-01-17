Мирра Андреева разгромила Жабер и вышла в третий круг Australian Open

Российская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open (Открытый чемпионат Австралии) в Мельбурне с уверенной победой над шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Об этом 17 января сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что счет игры юной россиянки с шестой ракеткой мира Жабер составил 6:0, 6:2. Встреча длилась меньше часа — 55 минут.

Так Андреева стала вторым самым молодым игроком в Открытой эре, уступившим три гейма или меньше против сеяных из топ-10 в женском одиночном разряде на турнирах Большого шлема. Первой стала Елена Докич из Австралии.

В настоящее время россиянка занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

В следующем раунде спортсменка сыграет с победителем пары Камилла Рахимова (Россия) — Диана Парри (Франция).

Также в этот день теннисистка Мария Тимофеева обыграла датчанку Каролин Возняцки во втором круге Australian Open. Матч длился 2 часа 23 минуты, встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:1.

Днем ранее российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open, обыграв в первом круге американку Пейтон Стирнс.

15 января во второй круг Australian Open вышел и российский теннисист Даниил Медведев. В первом круге 27-летний россиянин встречался с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 7:5, 2:6, 4:6, 0:1