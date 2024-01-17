Макрон призвал не позволить России победить в конфликте на Украине

Необходимо не дать России победить в конфликте на Украине. Об этом 16 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце.

«Мы не должны позволить России победить. Дать России победить — означает пойти на риск того, что правила международного порядка в том виде, в каком они были определены, больше не будут соблюдаться. А это для наших балтийских друзей невозможно», — цитирует его газета Le Figaro.

В ходе пресс-конференции французский лидер также пообещал продолжать поддержку Киева так долго, как это потребуется, включая обучение украинских солдат. В частности, он заявил о поставке Украине 40 ракет SCALP, нескольких сотен бомб и самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Главf государства сказал, что обсудит поставки во время своего визита в Киев в феврале.

Ранее в этот день Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, которые были даны после саммита НАТО в Вильнюсе.

13 января сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне провели встречу в Киеве. Они обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах киевского режима. Мы также договорились содействовать и расширять дальнейшее украинско-французское оборонное сотрудничество.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.