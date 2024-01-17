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На Кипре обеспокоились массовым уходом российского бизнеса с острова

Phileleftheros: крупные российские компании массово уходят с Кипра
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/George Christophorou
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Крупный российский бизнес массово покидает юрисдикцию Кипра, более 10 компаний ушли навсегда, сообщила кипрская газета Phileleftheros.

Российские предприятия переводятся либо в специальные административные районы РФ с гибким режимом налогового регулирования, либо в соседние страны, например, Казахстан.

«Кроме того, двузначное число компаний с огромным объемом работы в своем секторе заявили в последние месяцы, что скоро попрощаются с Кипром навсегда, что, как ожидается, в ближайшем будущем сделают и другие субъекты хозяйствования», — говорится в материале газеты от 10 января.

Среди ушедших российских компаний Phileleftheros перечислила головную структуру Тинькофф банка TCS Group, ритейлера Fix Price, маркетплейса Ozon и другие фирмы.

Специальные административные районы (САР) созданы в России в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций.

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5 сентября в Минэкономразвития сообщили «Известиям», что за первое полугодие 2023-го в специальные административные районы на островах Русский и Октябрьский переехало 87 компаний — больше, чем за весь предыдущий год.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил правительству предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. Он подчеркнул, что «бизнес, прежде всего в ключевых секторах, отраслях, должен действовать в российской юрисдикции».

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