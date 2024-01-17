ЦАХАЛ подтвердила гибель двух военнослужащих в секторе Газа

Двое солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли на севере Сектора Газа в ходе боевых действий. Об этом 17 января сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

В ней отметили, что количество потерь ЦАХАЛ с момента начала наземной операции составляет 190 человек. При это общее число убитых израильских военных с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта достигло 525, добавили в сообщении.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ЦАХАЛ переходит к боевым действиям низкой интенсивности в секторе Газа. По его мнению, снижение интенсивности боев и вывод части войск позволят жителям Газы вернуться в дома на севере анклава.

Накануне в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении группы из 20 боевиков, пытавшихся пересечь границу с Израилем со стороны Египта. Отмечалось, что подозреваемые пытались прорваться в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Ницана».

В тот же день палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники написало, что с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.