Макрон пообещал передать Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

Франция передаст Украине около 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesarю. Об этом 17 января заявил президент страны Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце.

Французский лидер также сообщил о намерении согласовать поставку оружия во время своего визита в Киев в феврале.

«Я сам поеду в Украину в феврале. Я объявлю о доработке этих текстов. Будут начаты поставки боеприпасов, о которых я там говорил», — приводит его слова Le Monde.

Париж планирует поставить украинской стороне 40 ракет SCALP и «сотни бомб». Макрон также указал на успех промышленности страны, темпы работы которой позволят Франции поставлять Украине больше вооружения, в том числе самоходные гаубицы (САУ) Caesar. По его словам, поставки начинаются «в реальном времени, сразу после их объявления». Макрон пообещал продолжать поддержку Киева так долго, как это потребуется, включая обучение украинских солдат.

Кроме того, президент Франции сообщил, что работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое должно быть подписано через несколько недель. На данном этапе соглашение находится на финальной стадии. Он пообещал, что работа над ним будет завершена в ближайшие недели, добавила «Газета.Ru».

Ранее в этот день Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, которые были даны после саммита НАТО в Вильнюсе.

13 января сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне провели встречу в Киеве. Они обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах киевского режима. Мы также договорились содействовать и расширять дальнейшее украинско-французское оборонное сотрудничество.

Французский посол в Киеве Гаэль Весьер 2 января заявил, что Франция будет постепенно менять подход к оказанию военной помощи Украине. По его словам, цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.