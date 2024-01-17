Россиянам назвали способы обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона

Существует ряд простых способов обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона. Об этом 17 января рассказал агентству «Прайм» преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

По словам специалиста, чтобы обнаружить видеозаписывающее устройство, можно посветить в темном помещении фонариком смартфона. Дело в том, что любая камера оснащена объективом, который будет отсвечивать при свете фонаря.

«Включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом», — уточнил Шутов.

Эксперт назвал и более технологичный способ — использование специальных программ, обнаруживающих источник Wi-Fi-сигнала. Это объясняется тем, что видео с камер передается на серверы хранения посредством беспроводной сети.

Шутов также указал, что и для Android, и для iOS есть мобильные приложения, которые ищут шпионские устройства на профессиональном уровне, добавила «Газета.Ru». В частности, они определяют его MAC-адрес — идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования.

Накануне в распоряжении «Известий» появились результаты исследования компания по аренде пауэрбенков «Бери Заряд!», согласно которому 82% россиян признались, что испытывают стресс без смартфона. Более того, только 3% сограждан высказались, что готовы надолго расстаться со своим гаджетом.