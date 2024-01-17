Харьковские больницы, а также другие медицинские учреждения города переполнены ранеными военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 17 января, сообщает ТАСС со со ссылкой на представителя оперативных служб.

«Зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет», — указал собеседник агентства.

Как уточняется, пострадавших боевиков ВСУ нередко вынуждены размещать в гражданских больницах.

Сложившаяся тяжелая ситуация в медучреждениях Харькова вызвана большим количеством потерь ВСУ на купянском направлении.

16 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной операции (СВО), украинская армия потеряла также три танка, два из которых Leopard, и два пикапа. Кроме того, армия России отразила шесть атак ВСУ за сутки на купянском направлении, еще четыре — на краснолиманском и пять — на донецком.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении. По его словам, за сутки армия РФ пресекла восемь попыток украинских боевиков усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. В результате были уничтожены два пикапа и до 30 военных.

Тогда же политолог, военный эксперт Алексей Живов указал на рост числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Эксперт отметил, что насильно мобилизованных используют как штурмовое мясо, как одноразовый материал и это никому не добавляет мотивации. Живов также связал деморализацию украинских сил из-за отсутствия заметных успехов на линии боевого соприкосновения.

Накануне, 15 января, в Минобороны РФ сообщили, что войска России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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