Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
Мир
Макрон заявил о намерении посетить Киев в феврале
Мир
Больницы Харькова столкнулись с большим количеством раненых солдат ВСУ
Общество
В Госдуме обсудят наказание для родителей травящих сверстников детей
Интернет и технологии
Эксперт оценил перспективы искусственного интеллекта
Армия
В МО РФ сообщили об уничтожении ракет РСЗО RM-70 Vampire и перехвате БПЛА ВСУ
Мир
Франция и Украина запланировали подписать соглашение о безопасности
Мир
Эксперты указали на попытку Запада спровоцировать Иран на резкие шаги
Армия
Военные ВС РФ передадут опыт белорусским коллегам
Спорт
Российская теннисистка Тимофеева вышла в третий круг Australian Open
Армия
Группировка «Юг» сбила 25 беспилотников и 13 снарядов HIMARS ВСУ в зоне СВО
Мир
Сенат согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США
Общество
В ЦБ предупредили о подделывающих голоса мошенниках
Мир
Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю
Мир
Макрон заявил о нежелании Европы зависеть от США
Сюжет:

Больницы Харькова столкнулись с большим количеством раненых солдат ВСУ

0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Харьковские больницы, а также другие медицинские учреждения города переполнены ранеными военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 17 января, сообщает ТАСС со со ссылкой на представителя оперативных служб.

«Зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет», — указал собеседник агентства.

Как уточняется, пострадавших боевиков ВСУ нередко вынуждены размещать в гражданских больницах.

Сложившаяся тяжелая ситуация в медучреждениях Харькова вызвана большим количеством потерь ВСУ на купянском направлении.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
Как российские артиллеристы из 132-й бригады уничтожают противника, атакующего Горловку

16 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной операции (СВО), украинская армия потеряла также три танка, два из которых Leopard, и два пикапа. Кроме того, армия России отразила шесть атак ВСУ за сутки на купянском направлении, еще четыре — на краснолиманском и пять — на донецком.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении. По его словам, за сутки армия РФ пресекла восемь попыток украинских боевиков усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. В результате были уничтожены два пикапа и до 30 военных.

Тогда же политолог, военный эксперт Алексей Живов указал на рост числа сдающихся в плен бойцов ВСУ. Эксперт отметил, что насильно мобилизованных используют как штурмовое мясо, как одноразовый материал и это никому не добавляет мотивации. Живов также связал деморализацию украинских сил из-за отсутствия заметных успехов на линии боевого соприкосновения.

Накануне, 15 января, в Минобороны РФ сообщили, что войска России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024