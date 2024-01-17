Двухкилометровый затор образовался после ДТП с фурой на трассе под Ульяновском

Затор в 2 км образовался после ДТП с участием грузового автомобиля на трассе Р-241 «Казань— Буинс — Ульяновск». Об этом 17 января сообщили в МЧС России.

Отмечается, что ДТП произошло недалеко от населенного пункта Мирный в Чердаклинском районе.

Как указали в ведомстве, к месту затора прибыли спасатели МЧС России на высокопроходимой технике для ликвидации нештатных ситуаций. На снегоходах они объезжают участок скопления машин и оказывают необходимую помощь. Также к месту ДТП направлен подвижный пункт обогрева.

Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

Ранее, 16 января, в Кирсановском округе Тамбовской области при съезде грузового автомобиля в кювет пострадал мужчина. Водитель большегруза DAF решил на скорости пересечь Т-образный перекресток, однако машину занесло и выбросило в кювет.