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Двухкилометровый затор образовался после ДТП с фурой на трассе под Ульяновском

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Фото: МЧС России
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Затор в 2 км образовался после ДТП с участием грузового автомобиля на трассе Р-241 «Казань— Буинс — Ульяновск». Об этом 17 января сообщили в МЧС России.

Отмечается, что ДТП произошло недалеко от населенного пункта Мирный в Чердаклинском районе.

Как указали в ведомстве, к месту затора прибыли спасатели МЧС России на высокопроходимой технике для ликвидации нештатных ситуаций. На снегоходах они объезжают участок скопления машин и оказывают необходимую помощь. Также к месту ДТП направлен подвижный пункт обогрева.

Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

Ранее, 16 января, в Кирсановском округе Тамбовской области при съезде грузового автомобиля в кювет пострадал мужчина. Водитель большегруза DAF решил на скорости пересечь Т-образный перекресток, однако машину занесло и выбросило в кювет.

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