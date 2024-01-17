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Телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, включающую Крым

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Украинский телеканал «Рада» 16 января в прямом эфире показал карту России с Республикой Крым в составе территории страны.

Выведенная на экран украинского телеканала карта в рамках сюжета о российских зимних морозах содержала в себе четкие очертания Крымского полуострова в государственных границах РФ.

Вскоре телеканал ограничил перемотку эфира в интернете.

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Ранее, 1 января, президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Economist заявил о том, что главной целью армии страны в 2024 году станет изоляция Крыма. При этом он не стал называть сроки выполнения поставленных задач. В тот же день депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Зеленского, в котором тот назвал крымчан и жителей новых российских регионов «все наши».

Позже, 2 января, военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что у Украины нет возможностей для того, чтобы изолировать Крым. Также он предположил, что управление Украиной Зеленским вряд ли продолжится после 2024 года. Он указал, что президент находится «на контракте» у западных стран и обязан «излучать уверенность» и демонстрировать, что якобы украинская сторона может провести очередное контрнаступление.

30 ноября сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус в прошлом году, потому что это была единственная возможность завершения спецоперации, отметил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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