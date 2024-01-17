Российская теннисистка Тимофеева вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Мария Тимофеева 17 января обыграла датчанку Каролин Возняцки во втором круге Australian Open (Открытый чемпионат Австралии).
Матч длился 2 часа 23 минуты, встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:1.
На счету 20-летней россиянки одна подача навылет и 6 из 13 реализованных брейк-пойнтов. Возняцки допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов.
В третьем круге Тимофеева сыграет с победительницей матча Алина Корнеева – Беатрис Хаддад Майя.
Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января.
Накануне российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open, обыграв в первом круге американку Пейтон Стирнс.
15 января во второй круг Australian Open вышел и российский теннисист Даниил Медведев. В первом круге 27-летний россиянин встречался с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 7:5, 2:6, 4:6, 0:1.