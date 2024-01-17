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Капитан ВМС США заявил об отсутствии у Украины друзей в Белом доме

Капитан ВМС США Табах: в Белом доме у Украины отсутствуют друзья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина не может рассчитывать на американскую помощь. Об этом 16 января заявил отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

Он отметил, что у Киева в Белом доме нет друзей, Вашингтон не хочет победы Украины в конфликте.

По словам Табаха, Украине пора уже увидеть, что никто не собирается давать ей необходимую помощь.

«Лидеры этого — США, то есть администрация сегодняшняя — не ваши друзья, они не хотят», — сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka.

Что и требовалось исчерпать: у США больше нет денег для Украины
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Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.

При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе сказал, что Белый дом попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Украине в ближайшие недели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил полную уверенность в том, что у конгресса США все-таки получится одобрить новый пакет помощи Украине, даже несмотря на имеющиеся разногласия.

Политологи Василий Колташов и Андрей Кошкин заявили в беседе с «Известиями», что Киев и Запад не в состоянии привлечь новых союзников как минимум потому, что в предлагаемом Украиной однобоком решении больше фарса в исполнении политической марионетки

11 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

3 января Кирби отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли тогда вооружение и техника.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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