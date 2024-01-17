Реклама
Прямой эфир
Мир
В Прибалтике назвали нелегитимной высылку россиян из Латвии
Армия
Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Мир
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 232
Армия
В России начнутся испытания нового пулемета для армии
Экономика
В РФ улучшилось покрытие сотовой связью
Мир
В США заявили о снижении Израилем интенсивности боев в Газе
Мир
Посольство РФ в США просит запретить пикеты у российских консульств во время выборов
Мир
Польша ужесточила правила призыва в случае мобилизации и войны
Мир
Ирак направил жалобу в СБ ООН после ударов Ирана по Эрбилю
Мир
В США на выборах президента РФ откроют три участка для голосования
Мир
В Давосе призвали к дипломатическому завершению украинского конфликта
Общество
Путин посоветовал властям РФ воспринимать критику граждан конструктивно
Армия
Артиллерия ВС РФ поразила 10 боевиков и бронемашину ВСУ в зоне СВО
Мир
Германия потратит €7 млрд на военные поставки Украине в 2024 году
Мир
Посол РФ назвал «меморандумом из обещаний» соглашение Лондона и Киева

Украинский политолог предрек заключение невыгодного для Киева мира

Политолог Золотарев: Украина останется без тыла стран Запада
0
Фото: ТАSS/Andrew Kravchenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина будет вынуждена пойти на невыгодное для себя мирное соглашение ввиду ослабления поддержки Запада. Об этом во вторник, 16 января, сообщил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Запад фактически являлся стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 2024 году просаживается», — указал он.

Золотарев также отметил, что положение Украины усложняют и страны Глобального Юга, позиция которых значительно расходится с «формулой мира» украинского лидера Владимира Зеленского, представленной им в швейцарском Давосе перед Всемирным экономическим форумом – 2024 (ВЭФ).

Надеялся на Давос: «формула Зеленского» терпит неудачу
План Украины не находит поддержки у стран Глобального Юга

16 января президент РФ Владимир Путин заявил, что «формула мира» Зеленского — это запретительные условия для переговоров. Кроме того, Путин назвал придурками украинских переговорщиков, отказавшихся под давлением Великобритании от договоренностей с РФ в Стамбуле. Он отметил, что руководитель переговорной группы со стороны Киева поставил свою подпись на документе.

Накануне, 15 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед ВЭФ, отметил, что она является разговорами ради разговоров, подобный процесс не может быть направлен на достижение результата. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.

14 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Ранее, 9 января, телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменуют серьезный перелом в конфликте.

4 января бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

До этого, 21 декабря, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024