Украинский политолог предрек заключение невыгодного для Киева мира
Украина будет вынуждена пойти на невыгодное для себя мирное соглашение ввиду ослабления поддержки Запада. Об этом во вторник, 16 января, сообщил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
«Запад фактически являлся стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 2024 году просаживается», — указал он.
Золотарев также отметил, что положение Украины усложняют и страны Глобального Юга, позиция которых значительно расходится с «формулой мира» украинского лидера Владимира Зеленского, представленной им в швейцарском Давосе перед Всемирным экономическим форумом – 2024 (ВЭФ).
16 января президент РФ Владимир Путин заявил, что «формула мира» Зеленского — это запретительные условия для переговоров. Кроме того, Путин назвал придурками украинских переговорщиков, отказавшихся под давлением Великобритании от договоренностей с РФ в Стамбуле. Он отметил, что руководитель переговорной группы со стороны Киева поставил свою подпись на документе.
Накануне, 15 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед ВЭФ, отметил, что она является разговорами ради разговоров, подобный процесс не может быть направлен на достижение результата. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.
14 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.
Ранее, 9 января, телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменуют серьезный перелом в конфликте.
4 января бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.
До этого, 21 декабря, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».
Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с РФ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.