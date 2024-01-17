Украина будет вынуждена пойти на невыгодное для себя мирное соглашение ввиду ослабления поддержки Запада. Об этом во вторник, 16 января, сообщил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Запад фактически являлся стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 2024 году просаживается», — указал он.

Золотарев также отметил, что положение Украины усложняют и страны Глобального Юга, позиция которых значительно расходится с «формулой мира» украинского лидера Владимира Зеленского, представленной им в швейцарском Давосе перед Всемирным экономическим форумом – 2024 (ВЭФ).

16 января президент РФ Владимир Путин заявил, что «формула мира» Зеленского — это запретительные условия для переговоров. Кроме того, Путин назвал придурками украинских переговорщиков, отказавшихся под давлением Великобритании от договоренностей с РФ в Стамбуле. Он отметил, что руководитель переговорной группы со стороны Киева поставил свою подпись на документе.

Накануне, 15 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед ВЭФ, отметил, что она является разговорами ради разговоров, подобный процесс не может быть направлен на достижение результата. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.

14 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Ранее, 9 января, телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменуют серьезный перелом в конфликте.

4 января бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

До этого, 21 декабря, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.