Реконструкцию КЦ «Ватутинки» в Новой Москве завершат в 2024 году
В Новой Москве реконструкцию культурного центра «Ватутинки» завершат в 2024 году. Об этом во вторник, 16 января, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, в настоящее время объект находится в высокой степени готовности, и уже в этом году у жителей поселка в шаговой доступности появится просторный современный дом культуры.
Как отмечает RT, культурный центр площадью 3,3 тыс. кв. м располагается в поселении Десеновское на улице Дмитрия Рябинкина. В здании оборудуют зал на 300 человек, творческие студии, спортивный и танцевальные залы, библиотеку, буфет, а также аудитории для занятий в кружках.
Помимо этого, планируется благоустроить прилегающую территорию. Там разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, установят скамейки и урны, отмечает «Москва 24».
11 января мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Новой Москве появятся девять культурных объектов благодаря адресной инвестиционной программе. Все здания полностью достроят в течение четырех лет. Школы искусств построят в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московском, сообщает телеканал «360».