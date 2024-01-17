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Реконструкцию КЦ «Ватутинки» в Новой Москве завершат в 2024 году

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В Новой Москве реконструкцию культурного центра «Ватутинки» завершат в 2024 году. Об этом во вторник, 16 января, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в настоящее время объект находится в высокой степени готовности, и уже в этом году у жителей поселка в шаговой доступности появится просторный современный дом культуры.

Как отмечает RT, культурный центр площадью 3,3 тыс. кв. м располагается в поселении Десеновское на улице Дмитрия Рябинкина. В здании оборудуют зал на 300 человек, творческие студии, спортивный и танцевальные залы, библиотеку, буфет, а также аудитории для занятий в кружках.

Помимо этого, планируется благоустроить прилегающую территорию. Там разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, установят скамейки и урны, отмечает «Москва 24».

Был на выставке я джаза: новое пространство Alle Hall открылось в Москве
​​​​​​​На территории 170 кв. м будут сосуществовать современное искусство и музыка

11 января мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Новой Москве появятся девять культурных объектов благодаря адресной инвестиционной программе. Все здания полностью достроят в течение четырех лет. Школы искусств построят в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московском, сообщает телеканал «360».

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