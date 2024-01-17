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Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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Американский лидер Джо Байден в среду, 17 января, обсудит с лидерами конгресса США свои запросы по поводу национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю. Об этом 16 января сообщило издание The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Байден примет лидеров конгресса из сената и палаты представителей, а также руководителей ключевых комитетов и высокопоставленных членов Белого дома, чтобы обсудить критическую важность его дополнительного запроса по национальной безопасности», — привело издание заявление пресс-секретаря.

Жан-Пьер не поделилась более подобной информацией, однако отметила, что двухпартийные «переговоры продолжаются», и Белый дом считает, что эти переговоры «движутся в правильном направлении». Пресс-секретарь также подчеркнула, что стране нужны двухпартийные договоренности.

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Ранее, 28 декабря, отставной полковник британской армии Ричард Кемп написал в своей колонке для газеты The Daily Telegraph, что поддержка Украины со стороны государств уже значительно снизилась из-за внутренних разногласий в них. Влияет на помощь Украине конфликт Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС, напомнил он.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли тогда вооружение и техника.

В октябре бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин указал, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о проведении СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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