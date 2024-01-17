RP: Польша наращивает производство вооружения из-за конфликта на Украине

Польша наращивает производство вооружения из-за угрозы эскалации конфликта на Украине. Об этом написал обозреватель газеты Rzeczpospolita Збигнев Лентович.

«Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом», — написал автор.

Отмечается, что даже недавно модернизированные предприятия собираются увеличить производственные объемы, поскольку их мощности перестали соответствовать требованиям. В качестве примера Лентович привел завод по изготовлению артиллерийских орудий «Сталева Воля», который вскоре начнет собирать БМП и бронированные автомобили.

Глава предприятия Ян Шведо указал, что правительство дало два года на удвоение выпуска продукции, хотя только недавно в завод вложили несколько десятков миллионов злотых для поднятия производственных мощностей.

Между тем 16 января сообщалось, что в Польше ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны. С 13 января вступило в силу новое постановление об образце призывного билета на военную службу, по которому мобилизованным необходимо будет прибыть к месту явки не позднее шести часов после получения повестки.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что правительство премьер-министра Дональда Туска собирается продолжать усилия по модернизации армии государства. По его словам, уже подписаны несколько контрактов на поставку вооружений.