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Эксперт оценил перспективы искусственного интеллекта

Эксперт Скоков: ИИ открывает большой потенциал для шоу-индустрии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Егор Скоков оценил перспективы искусственного интеллекта (ИИ).

В беседе с агентством runews24.ru во вторник, 16 января, специалист отметил, что на сегодняшний день ИИ лучше всего справляется с генерацией изображений, составлением текстов под разные задачи, а также отвечает на базовые и углубленные вопросы. В перспективе, по словам Скокова, ИИ должны обучить более правильному и структурированному построению текста, генерации еще более реалистичных изображений, выполнению очень сложных задач, например, «кодированию» проекта «под ключ». Это ощутимо упростит работу всем разработчикам и дизайнерам, которые работают с помощью нейросетей.

Скоков выразил мнение, что развитие ИИ не приведет к исчезновению ряда профессий, таких как дизайнеры, разработчики и журналисты, а только модернизирует их, ускорив работу и уменьшив количество ошибок в коде или дизайне. Он добавил, что развитие нейросетей демонстрирует необходимость улучшать свои навыки и внедрять в свою работу новые технологии любым специалистам, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Также Скоков заявил, что за ИИ кроется большой потенциал для шоу-индустрии. По его словам, например, можно избежать некоторых издержек, связанных с подбором подходящих голосов для персонажей, и продолжить транслировать людям понравившиеся голоса либо вообще создать новый, ни на кого не похожий голос в соответствии с режиссерским видением картины в кино. Между тем, отметил эксперт, уже имеются прецеденты незаконного использования голосов актеров дубляжа, которые нарушают авторское право, но конкретного решения таких проблем нет, поскольку отсутствует закон, регулирующий использование ИИ с наложением голоса.

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Ранее, 16 января, опрос PricewaterhouseCoopers показал, что 45% из 4702 топ-менеджеров по всему миру опасаются, что их бизнес рухнет в ближайшие 10 лет, если не сумеет адаптироваться к стремительному развитию ИИ и последствиям изменения климата. Около 70% респондентов полагают, что генеративный ИИ изменит способ создания стоимости их компаний в ближайшие три года. Вместе с тем почти 60% ожидают, что новая технология улучшит качество их продукции или услуг, сообщает «Ридус».

15 января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева высказала мнение, что ИИ повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, пишет сайт kp.ru. По ее словам, некоторые рабочие места ИИ может вовсе заменить или дополнить. Георгиева заявила, что в странах с развитыми экономиками доля рабочих мест, на которые повлияет ИИ, составит 60%, и только половина почувствует положительное влияние технологии, отмечает телеканал «360». В развивающихся странах, по прогнозам МВФ, показатель достигнет 40%, а в бедных государствах — 26%, уточняет ИА «Регнум».

Она отметила, что важно соблюдать «осторожный баланс политик» для раскрытия потенциала ИИ, пишет RT.

В декабре разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин рассказал телеканалу «Звезда», что в будущем робот-андроид на AGI (Общий искусственный интеллект) будет способен окончить университет с красным дипломом за один день. До этого глава американского производителя чипов заявил, что AGI, который считается следующей ступенью в развитии технологий ИИ и может конкурировать с человеком, будет создан в ближайшие пять лет. Под AGI подразумевается система, способная решить любую задачу, доступную человеку в нашей окружающей действительности. Как отметил Душкин, если такая машина всё же появится, она сможет закончить высшее учебное заведение гораздо быстрее человека, которому для этого требуется пять–шесть лет. Он добавил, что новые инструменты позволяют решать старые задачи новыми способами.

Также в декабре ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали компьютерную программу для диагностики болезней глаз. ПО анализирует результаты электроретинограммы (ЭРГ). С его помощью медики могут обнаружить глаукому, дистрофию сетчатки глаза и многие другие заболевания. При этом точность диагнозов, которые врачи ставят вручную, не превышает 60%.

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